Снова музыканты, но уже не наши. Частная американская военная компания "Моцарт" (очевидно, что оригинальное название придумать было сложно, а потому решили скопировать стиль российской ЧВК) планирует заключить контракт на обучение солдат и офицеров украинской армии. Об этом в своём выступлении сказал основатель ЧВК «Моцарт» - Эндрю Мильбурн.
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Глава ЧВК "Моцарт" ожидает, что первые контракты на обучение ВСУ будут заключены уже в конце января. Однако, по мнению экспертов, контракт, скорее всего, заключить в такое короткое время просто не успеют.Действия ЧВК "Моцарт" касаемо ситуации на Украине, проходят не без контроля со стороны Соединённых штатов. ЧВК напрямую отчитывается перед американским правительством о проделанной работе.
Ранее глава ЧВК «Моцарт заявил, что военнослужащие ВСУ не проходили обучение по западным военным стандартам, а их тактика, порой, не соответствует современным требованиям ведения войны. Тем самым, пояснил Мильбурн, они недостаточно тренированны для боевых действий.