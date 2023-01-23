Американцам не дают покоя лавры "Вагнера"

Снова музыканты, но уже не наши. Частная американская военная компания "Моцарт" (очевидно, что оригинальное название придумать было сложно, а потому решили скопировать стиль российской ЧВК) планирует заключить контракт на обучение солдат и офицеров украинской армии. Об этом в своём выступлении сказал основатель ЧВК «Моцарт» - Эндрю Мильбурн.

реклама

Глава ЧВК "Моцарт" ожидает, что первые контракты на обучение ВСУ будут заключены уже в конце января. Однако, по мнению экспертов, контракт, скорее всего, заключить в такое короткое время просто не успеют.Действия ЧВК "Моцарт" касаемо ситуации на Украине, проходят не без контроля со стороны Соединённых штатов. ЧВК напрямую отчитывается перед американским правительством о проделанной работе.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ранее глава ЧВК «Моцарт заявил, что военнослужащие ВСУ не проходили обучение по западным военным стандартам, а их тактика, порой, не соответствует современным требованиям ведения войны. Тем самым, пояснил Мильбурн, они недостаточно тренированны для боевых действий.