Новые функции, запланированные на релиз 13.2, могут быть перенесены на февраль

Riot Games, студия, выпустившая MOBA League of Legends и тактический шутер Valorant, заявила, что недавняя брешь в системе безопасности может повлиять на краткосрочный график выпуска контента. Riot сообщила в пятницу, что ее системы разработки были взломаны в результате атаки, которая произошла в начале недели.

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По заявлениям компании, личные данные пользователей не были раскрыты в ходе атаки, и им не о чем переживать. Также разработчики Лиги Легенд отметили, что данная атака несколько изменила их планы по выпуску дополнений, отодвинув график. Пока команда занимается тем, что залатывает дыры в системе безопасности, чтобы не допустить повторения ситуации, поэтому работа над обновлением идёт вполсилы.

"Внимание, игроки. Это может повлиять на дату выхода патча 13.2. Команда Лиги работает над тем, чтобы добавить большинство запланированных изменений в срок" , - говорится в официальном сообщении LoL в Twitter.

До этой недели Riot планировала выпустить обновление 25 января. Теперь же некоторые аспекты релиза, включая долгожданное обновление артов и устойчивости для Ахри, одного из самых популярных чемпионов игры, могут быть отложены до выхода патча 13.3 в феврале.

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