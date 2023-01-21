Израильская компания Playtika (Nasdaq: PLTK), специализирующаяся на мобильных играх, предложила 690 миллионов евро в рамках сделки по покупке Rovio Entertainment, производителя "Angry Birds". Playtika предложила купить акции Rovio по цене 9,05 евро за штуку, что составляет 60% премию к текущей цене акций. Рыночная стоимость компании в настоящее время составляет 470 миллионов евро.
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Предложение Playtika совету директоров Rovio не является обязательным. Ранее Playtika предлагала купить акции Rovio по цене 8,50 евро за штуку.
Playtika отмечает, что предложение предполагает выполнение обычных условий, включая проведение комплексной юридической проверки и рекомендацию совета директоров Rovio. В настоящее время соглашение между Playtika и Rovio еще не подписано, и нет никаких гарантий, что сделка будет реализована.
Генеральный директор Playtika Роберт Антокол сказал: "Мы твердо уверены, что сочетание знаменитой Rovio и масштабов ее пользовательской базы с нашими лучшими в своем классе возможностями монетизации создаст огромную ценность для наших акционеров.
Цена акций Playtika составляет $9,51, что дает рыночную стоимость в $3,434 млрд. Компания провела IPO два года назад при оценке в $11 млрд.