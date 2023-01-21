Он на 30% быстрее предыдущего рекордсмена

Процессоры AMD EPYC Genoa попали в базу данных бенчмарка PassMark, и топовый чип EPYC 9654 занял первое место, обойдя предыдущего рекордсмена на 30%.

реклама

AMD запустила линейку процессоров EPYC 9004 "Genoa" еще в ноябре 2022 года, с 96 ядрами на базе 5-нм архитектуры Zen 4 и новыми функциями. Лидером линейки стал EPYC 9654, 96-ядерный и 192-поточный монстр с тактовой частотой до 3,7 ГГц, 384 МБ кэша L3 и TDP до 400 Вт. Этот чип может использоваться в однопроцессорных и двухпроцессорных серверах и поддерживает 8-канальную память DDR5-4800 и 128 линий PCIe Gen 5.0.

Из поколения в поколение мы видели, как AMD и Intel занимали верхние позиции в PassMark, но Intel в основном в однопоточных бенчмарках, в то время как AMD полностью доминировала в многопоточных вычислениях со своими чипами Threadripper и EPYC.

Теперь, спустя несколько месяцев после запуска, процессор AMD EPYC 9654 "Genoa" стал самым быстрым чипом в этом бенчмарке, набрав 124 119 баллов. Это первый процессор, преодолевший барьер в 100 тыс. баллов и обогнавший предыдущего рекордсмена, Threadripper PRO 5995WX, на 30%, что очень много. Процессор EPYC действительно имеет на 50% больше ядер, но он также имеет более низкую тактовую частоту по сравнению с Threadripper. Таким образом, прирост в 30% является очень приличным.

Разница увеличивается, когда вы сравниваете с более старыми частями EPYC Milan, при этом процессор EPYC Genoa обеспечивает преимущество в 35-45%. Подобная многопоточная производительность - лишь вершина айсберга. AMD также планирует представить в этом году процессоры Threadripper 4-го поколения, которые могут иметь до 96 ядер. Если это так, то мы можем увидеть процессор Threadripper 7000, предлагающий до 50% или даже больше производительности по сравнению со своим предшественником.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Также будет интересно посмотреть, насколько хорошо Intel справится со своими предстоящими процессорами Xeon для рабочих станций, анонс которых ожидается в следующем месяце. Это будет возвращение в сегмент рабочих станций как красного, так и синего лагерей.