Луна не всегда находится на постоянном расстоянии от Земли. Дело в том, что орбита Луны вокруг Земли на самом деле не идеальный круг, а эллипс. Именно поэтому каждый год часто случается несколько так называемых суперлуний - когда полная Луна кажется немного больше, потому что она находится в самой близкой точке своей орбиты, называемой перигеем (научное название суперлуния - перигейная сизигия).
реклама
Но даже несмотря на то, что в эту субботу Луна будет находиться в самой близкой к Земле точке, а также достигнет перигея, это событие совпадет с новолунием, а не с полнолунием.
EarthSky изучил данные о новолунии, полученные от НАСА, которые экстраполируют положение Луны вперед и на столетия назад. В результате выяснилось, что субботнее новолуние будет так близко к моменту точного перигея, как не было уже более тысячелетия. Более того, новолуние не будет так близко в течение следующих 345 лет.
Если сложить все вместе, то получится, что это самое близкое новолуние за последние 1 337 лет.
Конечно, это будет практически незаметно для человеческого глаза, но присутствие нашего спутника так близко, будет ощущаться на Земле.
Даже будучи невидимой, гравитация Луны все равно влияет на приливы и отливы на поверхности нашей планеты, и землянам во всем мире стоит быть начеку: в эти выходные возможны мощные приливы, которые могут привести к наводнениям в прибрежных районах.