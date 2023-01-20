Более дешевый пикап поможет электромобилям GM охватить гораздо более широкую аудиторию

GM может создать электрический грузовик для тех, кто считает GMC Hummer и Chevrolet Silverado слишком огромными. Как отмечает Autoblog, отраслевой журнал Automotive News видел прототип небольшого электрического пикапа на собрании, организованном GM. Его цена будет ниже 30 000 долларов, что делает его выгодной покупкой по сравнению с Silverado за 39 900 долларов.

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Директор по дизайну "Affordable EV" Майкл Певовар сказал Automotive News, что компания создает такие прототипы, чтобы "получить реакцию" и либо улучшить результат, либо отказаться от него. Если прототип окажется слишком маленьким, но в остальном будет воспринят хорошо, GM может использовать другую платформу, чтобы сделать его больше.

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У GM есть стимулы для продолжения работы. Рынок маленьких пикапов в настоящее время относительно горяч. Autoblog отмечает, что по состоянию на лето прошлого года Maverick опережал более крупный Ranger и внедорожник Expedition, а Santa Cruz от Hyundai опережал компактный Accent и мини-SUV Venue. GM не только будет что предложить в этой категории, но и сможет выделиться как единственный бренд с полностью электрической моделью.