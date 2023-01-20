После закрытия Google Stadia Bungie даёт промокод на месяц игры через облачный сервис Nvidia

Теперь, когда Stadia больше нет, Bungie направляет игроков к GeForce Now от NVIDIA. Разработчик предложил пользователям Destiny 2 бесплатный месяц на сервисе потоковой трансляции игр, отправив уникальные коды каждому пользователю.

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Destiny 2 занимала видное место в маркетинге Stadia до самого конца, а также фигурировала в рекламной кампании GeForce Now для различных устройств.

В сентябре Google объявила о том, что навсегда закрывает Stadia, так как сервис не прижился среди пользователей. Компания вернула деньги за все игры и аппаратное обеспечение, а некоторые игровые студии помогли перенести игры на другие сервисы.

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Предложение Bungie было отправлено каждому пользователю Destiny 2, поэтому проверьте свой почтовый ящик на наличие приглашения и уникального кода, а затем не забудьте воспользоваться им до 19 февраля. Это даст вам бесплатный месяц GeForce Now Priority, который предлагает 1080p игры, 6-часовые сессии и до 60 кадров в секунду (после этого стоимость составит $10 в месяц или $50 за шесть месяцев). Также сервис только что представил новый уровень членства Ultimate с новым ускорителем RTX 4080, который предлагает разрешение 4K, 8-часовые сессии и частоту обновления до 120 кадров в секунду за $20 в месяц или $100 за шесть месяцев.