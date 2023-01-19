Sega наконец-то сообщила, когда пользователи смогут приобрести Endless Dungeon. Игра с элементами экшена появится в Steam, Epic Games Store, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5 18 мая. Версия для Nintendo Switch будет доступна позже.
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Игра Endless Dungeon от разработчика Amplitude Studios ранее планировалась к выходу в 2022 году. Игра представляет собой смесь игры в жанре "защита башни" (Tower Defense) и шутера. Перед игроками стоит задача защитить так называемого кристаллического бота и продвинуться дальше по подземелью.
Вы можете объединиться с тремя друзьями или пойти в одиночку и управлять тремя персонажами (вы будете иметь прямой контроль над одним и отдавать приказы двум другим). Endless Dungeon - это роглайт, поэтому вы будете постепенно открывать постоянные улучшения, оружие и персонажей.
Одновременно с объявлением даты выхода Sega открыла прием предварительных заказов для большинства платформ. Предзаказав цифровое издание "Последнее желание", вы получите ранний доступ за два дня до официального запуска, а также некоторые дополнительные бонусы.
Также доступно физическое издание Day One с карточной игрой и артбуком. Sega также выпустила новый трейлер, который демонстрирует геймплей.