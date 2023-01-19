Компания выпускает Black Unity Collection - коллекцию дизайнов, посвящённых месяцу афроамериканской истории

На днях компания из купертино показала новую коллекцию Black Unity. Она посвящена Месяцу истории афроамериканцев и будет включать специальный съёмный ремешок для часов Apple Watch, под названием Black Unity Sport Loop, а также соответствующий дизайн обоев для iPhone и циферблат для умных часов. Данные новинки должны появиться с выходом обновлённых операционных систем iOS 16.3 и watchOS 9.3 в ближайшем будущем. Ремешок совместим со смарт-часами компании начиная с Apple Watch Series 4 и новее, а также Apple Watch SE. То же самое касается циферблатов: чтобы они отображались у вас должны быть часы Series 4 и новее с операционной системой версии watchOS 9.3. Для обоев на айфон требуется, как минимум, iPhone 8 с iOS 16.3. (На крайний случай можете просто скачать изображение обоев, но тогда не получите весь функционал).

реклама

Компания Apple не указала дату резила апдейта для операционных систем, но обновление должно выйти на следующей неделе. Также оно должно привнести несколько новых функций, например, помощь при парковке по Apple Maps, обновлённые ключи безопасности и несколько альтернативных вариантов вызова экстренных служб (сигнала Emergency SOS).