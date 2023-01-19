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Самый быстрый в мире квадрокоптер устанавил рекорд Гиннесса
Он быстрее чем Bugatti Veyron.
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Гоночные квадрокоптеры безумно легкие, быстрые и маневренные, но они обычно не славятся своими максимальными скоростными показателями. Один инженер из США, Райан Ладеманн, конструирует скоростные квадрокоптеры у себя в мастерской.

И недавно один из таких дронов установил новый мировой рекорд скорости. Квадрокоптер Ладеманна XLR V3 с массой 490 граммов выглядит не совсем обычно для подобных устройств, и тем не менее, в данную группу для установления рекорда он попадает. Как правило, у типичных коптеров всё шасси размещено горизонтально, у этого же экземпляра элементы установлены вертикально и закрыты специальными аэродинамическими оболочками с низким лобовым сопротивлением, в итоге конструкция чем-то напоминает пулю.

Ладеманн заявляет, что секретным соусом здесь является его строение и внутренняя компоновка, а электроника взята с магазина для радиолюбителей и конструкторов. Внутри рекордсмена стоит АКБ Tattu R-Line 6S LiPo, регулятор скорости Spedix, системы передачи видео, моторчики Cobra 2207 2450 kv, контроллер HGLRC Zeus Flight, GPS Beitian BN-180 и пропеллеры APC 5.2 x 6.0. В итоге на одну только электрику ушла солидная сумма в 400 долларов.

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По правилам установления рекорда, дрон должен был пролететь дистанцию "туда и обратно" дабы минимизировать возможное влияние ветра. В зачёт идёт средняя скорость полёта, т.е. берётся скорость на участке в прямом и обратном направлении и делиться пополам.

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Таким образом, XLR V3 установил новый мировой рекорд Гиннесса, продемонстрировав среднюю скорость - 360,503 км/ч. При этом максимальная скорость квадрокоптера во время полёта составила 414 км/ч. Что интересно, это больше, чем у Bugatti Veyron, если верить Вики.

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#рекорд гиннеса #самый быстрый квадрокоптер
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