Tab X оснащен 13,3-дюймовым дисплеем E Ink Mobius/Carta 1250 с разрешением 2 200 x 1 650 точек, емкостным сенсорным экраном и холодной/теплой фронтальной подсветкой без мерцания. Конечно, пользователи могут читать электронные книги на большом экране благодаря универсальному приложению NeoReader, но те, кто регулярно просматривает документы, также оценят возможность просмотра страниц формата A4 без необходимости изменения размера.
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Второй индуктивный сенсорный слой позволяет делать заметки и аннотации с помощью прилагаемого стилуса Pen2 Pro (с функцией ластика), хотя устройство также поддерживает ввод с клавиатуры Bluetooth.
Новый графический процессор оснащен технологией Boox Super Refresh, обеспечивающей быстрый отклик.
Внутри планшета E Ink установлен восьмиядерный процессор Qualcomm, поддерживаемый 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ памяти UFS2.1, есть двухдиапазонный Wi-Fi, устройство работает под управлением Android 11 для доступа к приложениям через Play Store.
Литий-ионный аккумулятор емкостью 6 300 мАч обещает длительное использование вдали от розетки, хотя реальное время автономной работы не указано. Имеется встроенный динамик для прослушивания аудиокниг, а также микрофон.
Tab X выполнен в прочном корпусе из алюминиево-магниевого сплава, а дисплей покрыт защитным стеклом. Сейчас он продается по цене 879,99 долларов США. Комплектация включает трехсторонний чехол и запасные наконечники для ручек.