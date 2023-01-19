Об этом говорит исследование, проведённое Стэнфордским университетом, направленное на то, чтобы литиевые аккумуляторные батареи служили дольше.

На сайте стэнфордского университета было опубликовано исследование. Результатом его стало то, что АКБ может прожить гораздо дольше, если каждый элемент будет заряжаться индивидуально. Это происходит из-за того, что множество элементов, составляющих литиевый аккумулятор, не все одинаковы; одни деградируют быстрее других.

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Причины этому могут быть разные. Например, невозможно добиться 100% идентичности ячеек при производстве, то же самое касается качества материалов, оно может меняться даже в пределах одной партии. Какие-то элементы греются сильнее других из-за своего размещения. Системы охлаждения также не могут обеспечить абсолютно равномерный отвод тепла от всех ячеек. В среднем, отдельный элемент батареи служит дольше, чем блок батарей, потому что слабый элемент уносит жизнь всего АКБ.

Частые и быстрые процессы зарядки/разрядки являются стрессом для элементов АКБ. Исследователи из Стэнфорда захотели проверить, влияет ли стандартная схема зарядки всей АКБ равномерно на её срок службы, по сравнению с зарядом каждого элемента в отдельностьи. И, если влияет, то как срок службы увеличить.

Исследователи создали очень точную, по их словам, модель, которая могла симулировать процессы, происходящие в АКБ с очень большой скоростью. Учитывались физические и химические процессы, происходящие в батареях.

С помощью этой модели они провели эксперимент, чтобы понять как влияет стандартная скорость заряда всего АКБ на его долговечность, и какой выигрыш будет, если заряжать батарею с учётом износа каждого её элемента. Предполагалось, что чем ячейка "сильнее", тем выше будет нагрузка на неё при зарядке, "слабые" же ячейки, степень износа которых была больше, заряжались более мягким способом для замедления их дальнейшей деградации.

Выводом этого экспреримента стало то, что устанавливая скорость заряда каждого элемента индивидуально, можно добиться снижения температуры и скорости деградации каждого элемента. Это приведёт к увеличению срока службы АКБ как минимум на 20%, по сравнению с равномерной зарядкой.

Исследователи утверждают, что такой способ зарядки может быть без особых трудностей внедрён в существующие конструкции электромобилей или использован для разработки систем управления зарядкой АКБ нового поколения. Эта же модель может быть применена к циклу разряда, требуя меньше от слабых элементов и больше от сильных, что еще больше увеличит срок службы любой аккумуляторной батареи, подвергающейся высоким нагрузкам.

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