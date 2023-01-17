Новая версия предлагает чипы M2 и M2 Pro.

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Последний раз Mac Mini обновлялся в 2020 году, когда в него добавили чип M1, перейдя от Intel. Новая версия предлагает чипы M2 и M2 Pro.

Apple утверждает, что версия M2 обеспечивает производительность в Photoshop на 50% быстрее, чем версия M1, и в 2,4 раза быстрее при транскодировании в Final Cut Pro; в то время как версия M2 Pro может быть в 4,2 раза быстрее, чем M1 Mac Mini в Final Cut Pro. Для прямого сравнения не было версии M1 Pro для Mac Mini.

Стоит отметить, что Apple также прекратила выпуск Intel Mac Mini, версия которого оставалась доступной (наряду с версией M1) до этого заявления. Таким образом, настольный компьютер Mac Studio остаётся последним Mac на базе Intel, который можно купить непосредственно у Apple. У некоторых розничных продавцов, включая Best Buy, ещё остались запасы Intel Mac Mini.

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Стоимость новой модели начинается от $599 за версию M2 и $1 299 за версию M2 Pro.