реклама
Последний раз Mac Mini обновлялся в 2020 году, когда в него добавили чип M1, перейдя от Intel. Новая версия предлагает чипы M2 и M2 Pro.
Apple утверждает, что версия M2 обеспечивает производительность в Photoshop на 50% быстрее, чем версия M1, и в 2,4 раза быстрее при транскодировании в Final Cut Pro; в то время как версия M2 Pro может быть в 4,2 раза быстрее, чем M1 Mac Mini в Final Cut Pro. Для прямого сравнения не было версии M1 Pro для Mac Mini.
Стоит отметить, что Apple также прекратила выпуск Intel Mac Mini, версия которого оставалась доступной (наряду с версией M1) до этого заявления. Таким образом, настольный компьютер Mac Studio остаётся последним Mac на базе Intel, который можно купить непосредственно у Apple. У некоторых розничных продавцов, включая Best Buy, ещё остались запасы Intel Mac Mini.
Стоимость новой модели начинается от $599 за версию M2 и $1 299 за версию M2 Pro.