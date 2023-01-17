Новейшие 14- и 16-дюймовые MacBook предлагают до 22 часов времени автономной работы и поддерживают Wi-Fi 6E.

Компания Apple выпустила новые чипы М серии, добавив версии M2 Pro и M2 Max и предложив их в обновленных версиях 14- и 16-дюймовых MacBook Pro.

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Новые MacBook и Mac Mini имеют тот же дизайн, что и их предшественники, а новые чипы заменяют чипы M1, M1 Pro и M1 Max в предыдущих версиях.

M2 Pro предлагает до 12 ядер CPU и до 19 ядер GPU, а также до 32 ГБ ОЗУ. M2 Max, в свою очередь, предлагает до 38 ядер GPU, удвоенную пропускную способность памяти и до 96 ГБ ОЗУ.

14- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro были выпущены в октябре 2021 года и положили начало переходу к более структурированному, квадратному дизайну с плоской крышкой и острыми углами, а не мягко изогнутыми крышками предыдущих MacBook. В этих моделях также отсутствует сенсорная панель управления, характерная для предыдущих ноутбуков MacBook Pro, и эта функция осталась только в 13-дюймовом MacBook Pro M2 2022 года, который также сохранил (пока) старый внешний вид.

Самым большим изменением, помимо поколения чипов, является заявление Apple о времени автономной работы до 22 часов, что, по словам компании, является "самым продолжительным временем автономной работы за всю историю Mac". В MacBook Pro также добавлен Wi-Fi 6E, а не Wi-Fi 6, и HDMI-соединение, которое теперь поддерживает дисплеи 8K до 60 Гц и 4K до 240 Гц.

Apple утверждает, что производительность чипа M2 Pro на 40% выше, чем у предыдущего M1 Pro при обработке изображений в Photoshop, а M2 Max может выполнять рендеринг эффектов в Cinema 4D и цветокоррекцию в DaVinci Resolve на 30% быстрее, чем M1 Max.

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