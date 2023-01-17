Он улавливает на 33% больше света и может объединять 4 или 16 пикселей в один.

Samsung представил свой новейший 200-мегапиксельный (МП) сенсор. ISOCELL HP2 - это относительно большой (для смартфона) датчик типа 1/1,3 (около 12 мм по диагонали) с размером пикселя 0,6 микрометра. Он собирает больше света по сравнению с предыдущими датчиками. Вероятно, что он будет использоваться в предстоящем смартфоне Samsung Galaxy S23 Ultra.

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В HP2 используется технология, которую Samsung называет Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG). Это, по сути, удваивает количество электронов, доступных для каждого фотодиода, "увеличивая емкость полной памяти пикселя более чем на 33 процента", - пишет компания. Это означает, что пиксель может удерживать больше заряда, уменьшая переэкспозицию и улучшая цветопередачу в условиях яркого освещения.

Как и раньше используется технология объединения пикселей. Связывая 4 или 16 соседних пикселей, сенсор становится 1,2-мкм 50-Мп или 2,4-мкм 12,5-Мп, что позволяет улучшить качество съёмки при слабом освещении. Он может снимать видео 8K со скоростью до 30 кадров в секунду в режиме 50 Мп (по сравнению с 24 кадрами в секунду на Galaxy S22). Сенсор также использует так называемое Smart-ISO Pro для съемки 12,5-Мп HDR изображений и 4K HDR видео со скоростью до 60 кадров в секунду.

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Galaxy S22 Ultra от Samsung имел "всего лишь" 108МП сенсор, а 200МП чип HP1 использовался в других устройствах, таких как Motorola 30 Edge Ultra и Xiaomi 12T Pro. Однако, по слухам, S23 Ultra будет иметь 200Мп сенсор, и HP2 подходит для этого, поскольку он уже находится в массовом производстве, заявили в Samsung. Galaxy S23 будет представлен всего через две недели, 1 февраля 2023 года.