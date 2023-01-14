На это Honor намекнул в своём блоге на Weibo

Китайские производители смартфонов часто сотрудничают с аниме-компаниями для создания лимитированных серий своих аппаратов. В прошлом году компания Realme выпустила смартфон GT NEO 3 с дизайном по анимэ Наруто. А сейчас, видимо, эту тактику подсмотрела и Honor. Есть основания полагать, что Honor разрабатывает лимитированную версию Honor 80 Pro по мотивам аниме Three-Body Problem (Задача трёх тел). На это компания намекнула в своём блоге в соцсети Weibo. И, хотя телефон показан на постере в обычном дизайне, на коллаборацию указывает надпись Animation и космический корабль на фоне.

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Для справки: Three-Body Problem - это анимационный сериал, основанный на научно-фантастическом романе с таким же названием. Анимэ-сериал удостоен нескольких наград и получил хорошие оценки зрителей.

В сети появился рендер низкого качества, на котором представлен телефон с логотипом в виде трех корпусов на задней панели. Телефон изображен в черном цвете, а в остальном он копирует обычную модель. Вопрос о том, является утечка реальным изображением, остается открытым. Возможно, что это концепт, созданный фанатами, так как официалоьно компания его не показывала.

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Honor 80 Pro комплектуется прошлогодним процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Он имеет экран разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Заявлено о поддержке ШИМ частотой 1920 МГц. Смартфон имеет АКБ ёмкостью 4800 мАч, поддерживающей быструю зарядку 66 Вт. В качестве системной оболочки установлена ОС MagicOS 7.0 на базе Android 13 из коробки.