Всего армия планирует потратить до 21,9 миллиарда долларов на приобретение 121 000 устройств

По сообщениям Bloomberg, правительство США отказалось от покупки боевых AR-очков HoloLens у компании Microsoft после того, как обнаружило, что текущая версия имеет некоторые недостатки, которые необходимо устранить. Поэтому вместо того, чтобы заказывать больше текущей модели, правительство одобрило выделение 40 миллионов долларов Microsoft на разработку новой версии.

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Обновленные боевые очки будут учитывать результаты испытаний, проведенных в прошлом году, когда 70 солдат носили текущую версию в течение трех 72-часовых сценариев, имитирующих боевые условия. Результаты показали, что солдаты страдали от "головных болей, усталости глаз и тошноты", и что в системе было слишком много "отказов основных функций". Кроме того, более 80 процентов солдат, сообщивших о дискомфорте, начали испытывать его менее чем через три часа после 72-часового испытания.

Армия первоначально запросила 400 миллионов долларов на закупку до 6900 пар очков. Вместо этого Конгресс утвердил 40 миллионов долларов на разработку новой версии. Армия планирует потратить до 21,9 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия на приобретение 121 000 устройств.

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