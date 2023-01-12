Теперь у вас есть простой способ записывать фильмы с объемным звуком с помощью телефона, если вы погружены в правильную экосистему. Samsung выпускает обновление для Galaxy Buds 2 Pro, которое позволяет захватывать звук на 360 градусов во время записи видео. Хотя это не сравнится с профессиональным объемным звуком (вы используете микрофон на каждом наушнике), это даст более точное представление о том, что вы слышали, когда записывали видео, например, с концерта.
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Сначала эту функцию смогут опробовать лишь малая группа людей. Обновление первоначально распространяется среди пользователей Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4, и оно будет включено в "предстоящие смартфоны Galaxy" (серия Galaxy S23).
Однако, если у вас нет новейших флагманов, но есть смарт-часы от Samsung, не расстраивайтесь. Обновление, которое выйдет в феврале, для пользователей Galaxy Watch добавит зум в приложение Camera Controller. Сделайте жест щипком или поверните ободок, и вы сможете дистанционно управлять зумом камеры телефона с вашего запястья. Вам не придется возвращаться к телефону (или подходить ближе), чтобы правильно кадрировать фото.