Владельцы Galaxy Watch, тем временем, могут масштабировать снимки с удаленной камеры.

Теперь у вас есть простой способ записывать фильмы с объемным звуком с помощью телефона, если вы погружены в правильную экосистему. Samsung выпускает обновление для Galaxy Buds 2 Pro, которое позволяет захватывать звук на 360 градусов во время записи видео. Хотя это не сравнится с профессиональным объемным звуком (вы используете микрофон на каждом наушнике), это даст более точное представление о том, что вы слышали, когда записывали видео, например, с концерта.

реклама

Сначала эту функцию смогут опробовать лишь малая группа людей. Обновление первоначально распространяется среди пользователей Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4, и оно будет включено в "предстоящие смартфоны Galaxy" (серия Galaxy S23).

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Однако, если у вас нет новейших флагманов, но есть смарт-часы от Samsung, не расстраивайтесь. Обновление, которое выйдет в феврале, для пользователей Galaxy Watch добавит зум в приложение Camera Controller. Сделайте жест щипком или поверните ободок, и вы сможете дистанционно управлять зумом камеры телефона с вашего запястья. Вам не придется возвращаться к телефону (или подходить ближе), чтобы правильно кадрировать фото.