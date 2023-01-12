В отчете о VR-фитнесе за 2022 год газета The Washington Post привела данные исследования Forrester, согласно которым 25 процентов взрослых американцев в Интернете заинтересованы в покупке VR-гарнитуры, а 18 процентов считают, что будут использовать ее в первую очередь для занятий спортом. Фитнес VR - это растущее пространство, и компания Meta* (*Внесена в перечень организаций,
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» ) выпустила пару новых функций, связанных со здоровьем, для своей гарнитуры Quest, которые могут убедить еще больше людей попробовать ее. В своем последнем обновлении для устройства компания развернула интеграцию Health Connect для пользователей Android и, как сообщает The Verge, возможность сопряжения с Bluetooth мониторами сердечного ритма.
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Представитель Meta* сообщил, что в паре с совместимым пульсометром накладка Meta* Quest Move может отображать пульс пользователя в любой игре или приложении, а также минуты тренировок и сожженные калории. На данный момент известно, что единственными совместимыми мониторами являются Garmin HRM-Dual и нагрудные ремни Polar H10, но другие бренды и модели (даже смарт-часы) могут быть тоже совместимы с гарнитурой. Meta* просто не может утверждать, что они будут работать с Quest так, как задумано.
Между тем, интеграция Health Connect даст пользователям возможность автоматически синхронизировать VR-тренировки с их Android-устройствами. Meta* впервые сделала так, чтобы фитнес-статистика VR-тренировок была видна вне гарнитуры, когда в прошлом году предоставила пользователям iOS возможность синхронизировать свои достижения с Apple Health. Теперь пользователи Android наконец-то могут видеть свой прогресс без необходимости надевать Quest.