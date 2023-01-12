Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Meta* Quest теперь синхронизирует тренировки с телефонами Android и сопрягается с пульсометрами
Пользователи Android наконец-то могут видеть свои показатели вне гарнитуры виртуальной реальности.
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

В отчете о VR-фитнесе за 2022 год газета The Washington Post привела данные исследования Forrester, согласно которым 25 процентов взрослых американцев в Интернете заинтересованы в покупке VR-гарнитуры, а 18 процентов считают, что будут использовать ее в первую очередь для занятий спортом. Фитнес VR - это растущее пространство, и компания Meta* (*Внесена в перечень организаций,
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» ) выпустила пару новых функций, связанных со здоровьем, для своей гарнитуры Quest, которые могут убедить еще больше людей попробовать ее. В своем последнем обновлении для устройства компания развернула интеграцию Health Connect для пользователей Android и, как сообщает The Verge, возможность сопряжения с Bluetooth мониторами сердечного ритма. 

реклама

Представитель Meta* сообщил, что в паре с совместимым пульсометром накладка Meta* Quest Move может отображать пульс пользователя в любой игре или приложении, а также минуты тренировок и сожженные калории. На данный момент известно, что единственными совместимыми мониторами являются Garmin HRM-Dual и нагрудные ремни Polar H10, но другие бренды и модели (даже смарт-часы) могут быть тоже совместимы с гарнитурой. Meta* просто не может утверждать, что они будут работать с Quest так, как задумано.

Между тем, интеграция Health Connect даст пользователям возможность автоматически синхронизировать VR-тренировки с их Android-устройствами. Meta* впервые сделала так, чтобы фитнес-статистика VR-тренировок была видна вне гарнитуры, когда в прошлом году предоставила пользователям iOS возможность синхронизировать свои достижения с Apple Health. Теперь пользователи Android наконец-то могут видеть свой прогресс без необходимости надевать Quest. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#виртуальная реальность #meta #quest
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Гарнитура смешанной реальности от Apple может появиться этой весной
На CES 2023 представили VR-костюм для имитации тактильных ощущений, включая попадания пуль
Meta* прекращает поддержку новых функций для гарнитуры OG Quest
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владельцы видеокарт сталкиваются с отказом в гарантийном обслуживании, причина — виноваты сами
113
Модернизированные ударные вертолёты Ка-52М уже применяются в зоне СВО
+
Биткоин находится в шаге от ралли быков – когда криптовалюта подорожает до 100 000 долларов
4
Майнинг на видеокартах начал приносить прибыль после нескольких месяцев затишья
8
Ученые выяснили, почему древние римские постройки сохранились до наших дней
2
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
4
Техноблогер аргументированно доказал и показал, как гравитация выводит из строя PlayStation 5
9
Китайский процессор Loongson 3A5000 оказался в 3 раза медленнее российского Эльбрус-16С в Geekbench5
4
Выяснилось, как личные фото тестировщика робота-пылесоса попали в социальные сети
+
Человечество открыло первую экзопланету с помощью телескопа Джеймс Уэбб
1
Польша передаст Украине роту «Леопардов»
38
RTX 4070: коробка, характеристики и рекомендованная стоимость
9
Покупаем видеокарту AMD вопреки слухам и домыслам – Radeon RX 6650 ХТ один из лучших GPU на рынке
9
«Аэрофлот» до 2025 года получит больше 60 отечественных самолётов
10
Какую видеокарту купить под требовательные новинки 2023г владельцу монитора 2К
3
Представлен 8К-монитор, напоминающий огромный VR-шлем
1
В Соледаре попало в окружение 500 солдат ВСУ, если не выйдут ночью, то будут пленены или уничтожены
17
МИД Казахстана заявил о непричастности к появлению «юрты несокрушимости» на Украине
5
В Германии без видимых причин сгорела 61 видеокарта Radeon RX 6900 ХТ – специалисты винят драйвер
107
Раскрываем нераскрытый потенциал процессоров AMD – что купить, если вам надоела продукция Intel
3

Популярные статьи

Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
209
Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
83
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно - разбираю несколько вариантов
55
Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе
25
Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600
33
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
11
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
145
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
32
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
38
Чимбальбом - 3: Блинчики, солнечная панель и электроника с молодым петухом в конце
19

Сейчас обсуждают

Дима Куликов
22:19
А, причём здесь процессор AMD если на том же APU работают Xbox Series X и Xbox Series S?)
Техноблогер аргументированно доказал и показал, как гравитация выводит из строя PlayStation 5
Мимо
22:18
а тебе не насрать, что там ципса кукарекает?
Рубль укрепился до уровня середины декабря
Nutty8679
22:18
Да ты свою задницу знатно порвал уже в комментах
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Мимо
22:18
Автор - очередной пейсатель-дебилушка. Попасть пальцем в небо - сделать что-либо невпопад, несуразно, бестолково.
Рубль укрепился до уровня середины декабря
Nutty8679
22:18
Иди нaxyй пиздaбoл eбyчий, у вас и боёв в Соледаре не было, а они уже шли, недонация опущеных пиздaбoлов
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Мимо
22:15
Да куй тебе на всё хлебало. Сиди под шконкой один, в одиночестве.
Найден способ в несколько кликов превратить Windows 11 в старую Windows 95
Макс Диденко
22:15
п.орк там в Соледаре куча ванек подохла и отссосало, пока пригожен его уже 10 раз ьерет
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Скиталец
22:13
Рот закрой свой шляпа, пока я тебе его силой не закрыл
Что такое космологическая постоянная или как "ошибка Эйнштейна" перевернула современную физику
Макс Диденко
22:12
пидаран Соледар взял? только русские там уже навсегда в земле лежат
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
saf-saf
22:10
Сказал ИкспеРд по Двух САНТИМЕТРОВОЙ ТЕРМОПАСТЕ (именно пасте) через которую [ внимание] НАДЕТ КУЛЕР - ты сделал мой день, очень занимательно с тобой пообщаться я вижу на тему компов, да и электроники...
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем