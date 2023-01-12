Как ни странно, виной всему восстановление после пандемии

По оценкам Gartner и IDC, в четвертом квартале 2022 года поставки ПК упали более чем на 28 процентов если рассматривать относительно прошлого года. Это величайший квартальный спад, который когда-либо фиксировала компания Gartner, а она стала отслеживать компьютерный рынок в конце прошлого века. Обе аналитические группы также отметили снижение годовых поставок на 16% год к году.



Кто-то пострадал больше, кто-то меньше. Три бренда: Lenovo, HP и Dell, увидели снижение на 29-37% в конце 2022 года относительно предыдущего. По информации Gartner, Acer понес ошеломляющие потери в 41%. Apple, занимающая четвертое место, получила относительно легкий удар, хотя это все равно неприятно, её поставки упали на целых 10 процентов.

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Gartner и IDC объясняют это одинаково. Продажи ПК резко выросли в 2021 году, поскольку во время пандемии люди продолжали работать дома, но по мере того, как люди постепенно возвращались в офис, этот интерес сошел на нет. Кроме того, ухудшение мировой экономики привело к тому, что у людей стало меньше денег на модернизацию. Потенциальные покупатели либо уже имели недавно купленный ПК, либо, проще говоря, не могли позволить себе новый.

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Хотя квартальное и годовое падение было резким, поставки в 2022 году, по словам исследователей, все еще "значительно превышали" показатели до пандемии.