Apple работает над обновлением наушников AirPods Max и разрабатывает AirPods "лайт" с целевой ценой 99 долларов. Однако новые продукты не появятся в ближайшее время: по словам аналитиков, целевая дата выхода более доступных AirPods - не ранее второй половины 2024 года.
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С AirPods lite (или LE, или как Apple решит их назвать), Apple, вероятно, попытается отвоевать часть рынка у множества дешевых беспроводных наушников, представленных на рынке. Нынешние AirPods 2 продаются за 129 долларов, а AirPods 3 стоят 169 долларов. Ни одни из них не предлагают активное шумоподавление, в то время как конкуренты от таких компаний, как Oppo и другие, предлагают ANC по цене менее 100 долларов.
По мнению Марка Гурмана из Bloomberg, Apple сосредоточена на AR-гарнитуре, и сделает 2023 год "приглушенным " для других продуктов, поэтому новые аудиоустройства появятся не скоро.
В AirPods третьего поколения 2021 года Apple представила Spatial Audio с динамическим отслеживанием головы, обновленный дизайн, адаптивный эквалайзер, защиту от пота и воды по стандарту IPX4, увеличенное время автономной работы, улучшенное качество речи и многое другое.