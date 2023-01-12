LHS 475 b находится всего в 41 световом году от нас и имеет радиус в 99% от Земного

Космический телескоп "Джеймс Уэбб", уже получивший за первые шесть месяцев работы потрясающие визуальные и научные результаты, достиг еще одной грандиозной вехи: подтверждено первое открытие экзопланеты. Заглянув на 41 световой год в космос, он обнаружил в созвездии Октана планету, диаметр которой составляет 99 процентов диаметра самой Земли - поздоровайтесь с LHS 475 b.

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Группа астрономов из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса под руководством Кевина Стивенсона и Джейкоба Лустиг-Ягера впервые заметила признаки экзопланеты-кандидата при изучении данных, полученных с помощью спутника НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Однако именно спектрограф Уэбба в ближней инфракрасной области (NIRSpec) подтвердил существование планеты, наблюдая два транзита перед ее родительской звездой. "Нет никаких сомнений в том, что планета существует и данные "Уэбба" подтверждают это", - заявила Люстиг-Ягер в пресс-релизе НАСА.