Приготовьтесь к тому, что ваш новый комплект памяти DDR5 будет казаться медленным и устаревшим.

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Компания TeamGroup утверждает, что нашла способ поднять скорость и надежность сигналов DDR5 на новый уровень с помощью нового компонента от Renesas Electronics.

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Согласно TeamGroup, компания включила клиентский тактовый драйвер, или CKD, в предстоящие комплекты DDR5, который будет "усиливать, буферизировать и стабильно передавать высокочастотные сигналы от процессора к комплектам памяти", что, по словам компании, приведет к повышению частоты и надежности. Renesas утверждает, что это первый тактовый драйвер, который будет использоваться в потребительских модулях DIMM.

Согласно пресс-релизу TeamGroup сначала мы увидим комплекты, оснащенные CKD, в вариантах JEDEC DDR5-6400 , а более быстрые комплекты появятся позже в этом году. Компания пишет, что надеется, что добавление драйвера тактовой частоты поможет TeamGroup достичь "частоты в памяти в разгоне до 9000 МГц или выше, чтобы обеспечить сверхбыстрые игры для геймеров и надежные, высокопроизводительные решения для обработки информации для создателей контента".

Очевидно, не стоит ожидать, что новые комплекты памяти окажутся доступными по цене рядовому геймеру.

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