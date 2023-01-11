AMD начнёт продажу процессоров Zen 4 с 3D V-Cache в День всех влюблённых

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Компания AMD официально представила свои процессоры Ryzen 7000 серии X3D с 3D V-Cache на выставке CES 2023, но не сказала, когда эти CPU появятся в продаже. Теперь стало известно, что новые продукты будут доступны с 14 февраля 2023 года, согласно AMD.com.

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Все три процессора Ryzen 7000 серии X3D оснащены микроархитектурой Zen 4 и имеют дополнительные 64 МБ кэша L3 3D V-Cache. Согласно листингу AMD, восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D, 12-ядерный Ryzen 9 7900X3D и 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D появятся на рынке в День святого Валентина, примерно через месяц. Рекомендованные цены на новые процессоры Ryzen 7000 X3D пока не разглашаются.

AMD официально позиционирует свои процессоры Ryzen с 3D V-Cache как одни из лучших CPU для игр, поскольку дополнительный кэш значительно увеличивает производительность в игровых нагрузках.

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Процессоры AMD Ryzen 7000 X3D имеют заблокированный множитель и поэтому не поддерживают разгон. Однако вы можете воспользоваться автоматической функцией разгона Precision Boost Overdrive (PBO) или использовать оптимизатор кривых для увеличения производительности.