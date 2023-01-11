Сайт Newegg продаёт видеокарту по минимальным ценам

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

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Новое поколение графических карт уже поступило в продажу. Однако проблема в том, что оно довольно дорогое, поэтому многие геймеры обращают свой взгляд к видеокартам прошлой серии.

На сайте Newegg видеокарта ASRock OC Formula Radeon RX 6950 XT продаётся по цене $699 (примерно 48 тысяч рублей). Цена наконец-то опустилась ниже $700. Несмотря на выход нового поколения GPU, видеокарта всё ещё очень конкурентоспособна. Она оснащена 16GB памяти GDDR6 с 256-разрядной шиной, имеет на борту 128 МБ кэш-памяти AMD Infinity Cache и 5120 потоковых процессора. Частота ядра в бусте достигает 2495 МГц. Заявленный теплопакет - 325 Вт.

Видеокарта поддерживает технологию AMD FidelityFX™ Super Resolution третьей версии, что помогает добиться заметного увеличение фпс, почти без влияния на качество изображения.

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Доставка в Россию официально недоступна, но вы можете заказать видеокарту, пользуясь услугами посредника. Например СДЭК, Pochtoy.com, Shipshopamerica.com и другими. Да, посредник тоже возьмёт свою комиссию. Либо же можно отправить через знакомого в другой стране, куда доставка не заблокирована.