Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Сегодня в США было остановлено более 400 рейсов
Всему виной сбой в работе компьютера NOTAM
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Федеральное авиационное агентство США (ФАА) приказало авиакомпаниям приостановить все внутренние вылеты в США по крайней мере до 17:30 утра по московскому времени, пока оно не восстановит систему уведомлений для воздушных сообщений (NOTAM). Рано утром в среду агентство распространило уведомление через Командный центр системы управления воздушным движением о том, что система NOTAM вышла из строя. "Затронуты операции во всей национальной воздушно-космической системе", - говорится в твите FAA, вместе с информацией о том, что оно работает над устранением сбоя. 

реклама

В последующих твитах агентство сообщило, что, хотя некоторые функции системы возвращаются к работе, оно все еще работает над полным восстановлением. Приостановка всех внутренних вылетов даст время "для проверки целостности информации о полетах и безопасности". Первоначально FAA объявило, что приостанавливает все внутренние рейсы до 17 утра (Мск), но в новом уведомлении агентства говорится, что остановки будут продолжаться по крайней мере до 17:30.

рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Upd: По данным федерального авиационного агентства (ФАА) США, остановка уже отменена, и воздушное движение возобновляется "постепенно" по всей стране. Агентство продолжает выяснять причину проблемы с системой NOTAM.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #сбой
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пентагон спустя полгода всё-таки поставит Украине ракетные системы VAMPIRE
Военные аналитики США: Китай не победит Тайвань в случае открытого столкновения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
205
В США верят в то, что Россия из-за санкций не сможет развивать проект перспективного истребителя Су-75 Checkmate
50
В Турции объяснили, почему страна перестала поставлять «Байрактары» на Украину
9
По итогу анализа первых обзоров RTX 4070 Ti назвали хорошим, но дорогим выбором для игр в WQHD
3
Великобритания намеревается поставить танки Challenger 2 на Украину
19
Steam достиг рубежа в 10 миллионов одновременно активных игроков
+
Владельцы видеокарт сталкиваются с отказом в гарантийном обслуживании, причина — виноваты сами
90
Пентагон спустя полгода всё-таки поставит Украине ракетные системы VAMPIRE
2
США грозят Китаю наказанием за его поддержку России
18
Почему флагманы NVIDIA не дешевеют в магазинах РФ – сколько просят за новую GeForce RTX 4070 Ti
20
В крупных магазинах с полок начали исчезать RTX 3080, RTX 3090 и RTX 3090 Ti
17
Пул Aleo начал снижать вознаграждение майнерам
4
90-ваттный Ryzen 7600 без приставки "X" за 229$ обгоняет в играх 334-ваттный Core i9-13900K за 589$
28
С февраля ситуация на рынке игровых видеокарт NVIDIA начнёт приходить в норму
17
Модер сравнил обновлённую версию The Witcher 3 со своим проектом HD Reworked Project
+
Почему в 2023 году стоит собрать ПК на базе процессоров Intel, и какие камни купить здесь и сейчас
7
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
3
Аналитик смог вычислить верхний порог «справедливой» цены за 4070 Ti
12
Смартфоны Xiaomi начали получать обновление до MIUI 14
+
CES 2023: Компания Pininfarina представила умный беспилотный EV-микроавтобус Holon
+

Популярные статьи

Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
49
16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
169
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
88
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно - разбираю несколько вариантов
46
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить - исправляем ошибки
18
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
30
Какие интересные игры попадут в Game Pass в 2023 году
4
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
31
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
47
Чимбальбом - 3: Блинчики, солнечная панель и электроника с молодым петухом в конце
19

Сейчас обсуждают

Antichrist606
22:00
Помимо кинематографического фпс, в плойках есть и такие новшества как оптимизация (кастрация) графики в целом, и динамическое разрешение в частности).
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
Скиталец
21:59
В апшеронске очень много пивников, что слабо адрес написать? Где ты меня якобы будешь завтра ждать...
Новым командующим СВО назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Козырной Туз
21:58
То есть ты питух и ссанина в одном лице или ты просто фанат золотого дождя с питухами?
Новым командующим СВО назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Antichrist606
21:58
Вот скажи, ты долго думал?! Во первых статья про ДРАЙВЕР, и естественно, что тут будет про фпс. Во вторых, пожар плоек куда более реален, чем у ПК, просто сравни качество охлаждения и доступные объёмы...
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
Pilat2009
21:57
Сколько ты знаешь любимых пивников в апшеронске? ))) Ахаха )))
Новым командующим СВО назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Romulox
21:57
Я тот, чьё содержимое мочевого пузыря ты принимаешь за майкопское пиво.
Новым командующим СВО назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
[IRanPast]
21:57
Бот тупой, ты думаешь нельзя найти и посмотреть, что писал это ты там!?
Объём военной помощи Украине со стороны Запада почти сравнялся с военным бюджетом России за год
Pilat2009
21:57
А ты наxуя здесь нарисовался, апеZдол?
Новым командующим СВО назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Скиталец
21:56
Ну скажи адрес пивника, но только не сливайся вроде бы вопрос такой несложный
Новым командующим СВО назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
[IRanPast]
21:56
Зачем ты его о чём-то спрашиваешь? Поставь минус, кинь жалобу на спам
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем