Федеральное авиационное агентство США (ФАА) приказало авиакомпаниям приостановить все внутренние вылеты в США по крайней мере до 17:30 утра по московскому времени, пока оно не восстановит систему уведомлений для воздушных сообщений (NOTAM). Рано утром в среду агентство распространило уведомление через Командный центр системы управления воздушным движением о том, что система NOTAM вышла из строя. "Затронуты операции во всей национальной воздушно-космической системе", - говорится в твите FAA, вместе с информацией о том, что оно работает над устранением сбоя.
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В последующих твитах агентство сообщило, что, хотя некоторые функции системы возвращаются к работе, оно все еще работает над полным восстановлением. Приостановка всех внутренних вылетов даст время "для проверки целостности информации о полетах и безопасности". Первоначально FAA объявило, что приостанавливает все внутренние рейсы до 17 утра (Мск), но в новом уведомлении агентства говорится, что остановки будут продолжаться по крайней мере до 17:30.
Upd: По данным федерального авиационного агентства (ФАА) США, остановка уже отменена, и воздушное движение возобновляется "постепенно" по всей стране. Агентство продолжает выяснять причину проблемы с системой NOTAM.