На нём представят смартфон Galaxy S23 Ultra c 200-Мп камерой

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Почти ровно через год после того, как Samsung дебютировал с флагманскими телефонами линейки Galaxy S22, южнокорейская компания представит новое поколение своих смартфонов. Samsung подтвердила, что следующее мероприятие Galaxy Unpacked состоится 1 февраля в 10 утра по тихоокеанскому времени (7:00 по московскому времени), как очно, так и в прямом эфире на стриминговых площадках, например, таких как канал Samsung на YouTube.

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Будет интересно посмотреть, в каком направлении Samsung поведет свою линейку телефонов премиум-класса. В прошлом году Samsung компенсировал уходсемейства Galaxy Note, добавив поддержку стилуса в Galaxy S22 Ultra. Предположительно, эта функция вернется, но любые дополнительные плюсы придется ждать до февральского мероприятия Unpacked.

По предварительным данным все аппараты линейки получат AMOLED экран 120 Гц. Разрешение дисплея FHD+ для Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus, и QHD+ для Galaxy S23 Ultra. Сердцем флагманов будет чип от компании Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

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Galaxy S23 и S23 Plus, получат основной сенсор на 50 Мп, а S23 Ultra на 200 Мп