Компания работает над функцией под названием Coins, позволяющей пользователям поддерживать создателей контента на платформе.

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Из недавней утечки следует, что в Twitter появится меню "Монеты", которое переводит пользователя на экран покупки, а также список наград Твиттера, которые можно отправить другим пользователям: от "1 Mind Blown", равного одной монете, до "1 Gold!", равного 5 000 монет.

Монеты Twitter Coins можно будет приобрести через Stripe в Интернете. Что интересно, нигде не упоминается криптовалюта Doge, несмотря на любовь к ней гендиректора Твиттера, Илона Маска. Однако Stripe принимает криптовалюту в качестве оплаты, так что вполне возможно, что пользователи смогут купить Twitter Coins за криптовалюту.

Эта функция напоминает Reddit Coins, которые пользователи могут приобрести, а затем потратить на награды, которые они могут дарить другим пользователям. Получатели могут конвертировать эти монеты в членство Reddit Premium, которое дает им дополнительные привилегии на платформе.

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На данный момент неизвестно, смогут ли получатели каким-то образом выводить монеты в реальные деньги.