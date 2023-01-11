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На этой неделе компания OpenAI сообщила, что скоро начнет взимать плату за ChatGPT, своего сверхпопулярного чат-бота с искусственным интеллектом, который может писать эссе, электронные письма, стихи и даже компьютерный код. В объявлении на официальном сервере компании в Discord, OpenAI заявила, что "начинает думать о том, как монетизировать ChatGPT" как один из способов "обеспечить долгосрочную жизнеспособность [инструмента]".
Монетизированная версия ChatGPT будет называться ChatGPT Professional. Это следует из ссылки на лист ожиданий, которую OpenAI разместил на сервере Discord, где задается ряд вопросов о предпочтениях в оплате, включая " Какую цену (в месяц) вы считаете для ChatGPT настолько дорогой, что не стали бы его покупать?".
Лист ожиданий также описывает преимущества ChatGPT Professional, которые включают отсутствие "блэкаута" (т.е. недоступности приложения в периоды загруженности) и неограниченное количество сообщений с ChatGPT - "по крайней мере, в 2 раза больше обычного ежедневного лимита". OpenAI говорит, что те, кто заполнит форму списка ожидания, могут быть отобраны для пилотного запуска ChatGPT Professional, но программа находится на экспериментальной стадии и не будет широко доступна "в настоящее время".