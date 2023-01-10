Сегодня компания Apple представила обновленную информацию о своем бизнесе подписки и глобальном магазине App Store, отметив, что с 2008 года технологическая компания из Купертино выплатила разработчикам приложений рекордные 320 миллиардов долларов - цифра, отражающая доход, полученный приложениями, за вычетом комиссии Apple.
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Кроме того, технологический гигант заявил, что в настоящее время у него более 900 миллионов платных подписок на сервисы Apple, причем подписки на App Store составляют "значительную" часть этой цифры. Компания отметила, что более 650 миллионов посетителей из 175 регионов мира посещают App Store каждую неделю, и он продолжает дарить новые впечатления. Среди основных моментов - запуск Apex Legends на мобильных устройствах в начале этого года, а также растущая популярность новой формы социальных сетей с BeReal, "приложением года" по версии Apple.
Apple также представила статистику по другим сервисам, отметив, что Apple Music превысил отметку в 100 миллионов песен, а также растущее распространение Spatial Audio: число ежемесячных слушателей с момента запуска увеличилось в три раза.