ASRock Z790 PG SONIC - официально лицензированная материнская плата с изображением ежика Соника от SEGA. 16-битное вращающееся кольцо украшает радиатор мосфетов, а на задней стороне вы даже сможете увидеть Соника в процессе бега. Выпуск материнской платы ASRock приурочен к выходу новой игры SEGA Sonic Frontiers.
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"Материнская плата, призванная навеять эпические воспоминания о ловле колец в Green Hill Zone, повторяет молниеносную скорость Соника благодаря быстрым синим и серебряным цветам и силуэту Соника." - говорится на сайте Компании
Плата оснащена 16-ти фазной системой питания процессора, что обеспечивает возможности разгона и повышенную производительность при минимальной температуре.
Также плата поддерживает новейший стандарт PCI Express 5.0 x 4 для твердотельных накопителей, что обеспечивает скорость передачи данных до 128 Гбит/с. Слот М.2 в свою очередь накрыт радиатором.
Также PCI Express 5.0 поддерживает слот для видеокарты.
Заявлена поддержка памяти DDR5, работающейна частоте до 7200 МГц в XMP.
Также на плате установлен разъём USB 3.2 Gen2x2 Type, который обеспечивает скорость передачи данных до 20 Гбит/с