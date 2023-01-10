Поддержка 1,5 ТБ памяти DDR5-4800, Optane memory, PCIe 5.0 и до $17 000 за 60-ядерную модель

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Сегодня компания Intel официально представила процессоры четвертого поколения Xeon Scalable Sapphire Rapids, как в обычном исполнении, так и с поддержкой HBM, а также серию Max GPU для ЦОД "Ponte Vecchio", представив обширный портфель из 52 новых CPU, которые будут противостоять линейке AMD EPYC Genoa, дебютировавшей в прошлом году.

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Sapphire Rapids позволяют компании увеличить максимальное количество ядер до 60, по сравнению с предыдущим максимумом в 40 ядер в Ice Lake Xeon третьего поколения, и используют новые технологии ускорения.

Intel утверждает, что при использовании новых ускорителей производительность на ватт в среднем повышается в 2,9 раза по сравнению с моделями предыдущего поколения в некоторых рабочих нагрузках.

Sapphire Rapids от Intel, изготовленные по техпроцессу "Intel 7", также предлагают множество новых технологий, таких как поддержка PCIe 5.0, памяти DDR5 и интерфейса CXL 1.1.

Стек продуктов Intel Sapphire Rapids включает 52 модели, разделенные на производительные и основные двухсокетные модели общего назначения, а также специализированные модели для систем жидкостного охлаждения, односокетных систем, сетей, облачных вычислений, HPC, систем хранения данных и HCI.

Затем эти чипы подразделяются на различные уровни Max, Platinum, Gold, Silver и Bronze, каждый из которых обозначает различные уровни масштабируемости сокетов, поддержки постоянной памяти Optane, функций RAS и т.п.

Все новые процессоры поддерживают AVX-512, Deep Leaning Boost (DLBoost) и новые инструкции Advanced Matrix Extensions (AMX), причем последние обеспечивают взрывной рост производительности в рабочих нагрузках ИИ благодаря использованию нового набора двумерных регистров, называемых "плитками".

Sapphire Rapids также поддерживает до 1,5 ТБ памяти DDR5-4800, распределенной по восьми каналам на сокет, в то время как Genoa от AMD поддерживает до 6 ТБ памяти DDR5-4800, распределенной по 12 каналам. Intel указала конфигурацию 2DPC (DIMMs per Channel) на DDR5-4400, в то время как AMD еще не завершила квалификацию скорости передачи данных 2DPC (компания планирует выпустить спецификацию 2DPC в этом квартале).

Цены на процессоры Sapphire Rapids варьируются от 8-ядерных моделей до 60-ядерных, цена начинается от $415 и достигает $17 000 за модель 8490H.

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Флагманский Xeon Scalable Platinum 8490H оснащен 60 ядрами и 120 потоками, 112,5 МБ кэш-памяти L3 и имеет показатель TDP 350 Вт. Показатель 350 Вт значительно выше, чем 280 Вт у предыдущего поколения Ice Lake Xeon от Intel, но неумолимое стремление к повышению производительности заставляет индустрию стремиться к более высоким пределам. Например, Genoa от AMD достигает аналогичного показателя TDP в 360 Вт, хотя и для 96-ядерной модели. Мощность процессоров Sapphire Rapids варьируется от 120 Вт до 350 Вт.