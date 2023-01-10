НАСА по-прежнему финансирует необычные концепции в своем стремлении продвинуть освоение космоса. Агентство выдает гранты на первоначальное исследование в размере 175 000 долларов 14 проектам, которые могут быть полезны для миссий в Солнечной системе и за ее пределами. Главным из них может стать TitanAir - гидросамолет от Куинна Морли из Planet Enterprises, который сможет пролететь сквозь азотно-метановую атмосферу луны Сатурна Титана и проплыть по ее океанам. "Летающая лодка" будет собирать метан и сложные органические материалы для изучения.
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Проект Артура Давояна из Калифорнийского университета, тем временем, может ускорить полеты к внешнему краю Солнечной системы и даже в межзвездное пространство. Его проект (показан на картинке ниже) будет приводить в движение космические аппараты путем создания "пучка гранул" из микроскопических частиц, движущихся с очень высокой скоростью (более 1100 километров в секунду) с помощью лазерного излучения. Эта концепция может значительно сократить время, необходимое для исследования дальнего космоса. Если "Вояджеру-1" потребовалось 35 лет, чтобы достичь межзвездного пространства (гелиопауза, примерно 123 а.е. от Солнца), то однотонный космический корабль может достичь 100 а.е. всего за три года.
Все это очень ранние проекты, и нет гарантии, что они приведут к реальным испытаниям, не говоря уже о полетах. Однако они иллюстрируют мышление НАСА. Агентство финансирует эти проекты сейчас в надежде, что хотя бы один из них в конечном итоге окупится. В случае хотя бы частичного успеха НАСА может сделать открытия, которые невозможно осуществить с помощью существующих технологий.