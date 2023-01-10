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AnLesha За пост начислено вознаграждение
На CES 2023 показали радиоуправляемого Оптимуса Прайма
Он трансформируется, ходит, отжимается, приседает и даже делает стойки карате. А если он упадёт, то поднимется самостоятельно.
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Выставка CES 2023 уже завершилась. Нам показали футуристические электромобили, 3D-телевизоры без очков и все остальные технологии нового поколения, представленные на мероприятии. Но роботов-трансформеровнам ещё не показывали. Этот робот - Оптимус Прайм с дистанционным управлением от компании Robosen, созданный в сотрудничестве с Hasbro.

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В соответствии со своим названием "Трансформер", он трансформируется из грузовика в роботизированную форму. Но он также ходил вперед, назад, вбок, отжимался, приседал и делал стойки карате. Если он падал, то мог автоматически встать на ноги. Он даже мог стоять на одной ноге, чтобы бить.

Как объяснил Robosen, робот полностью интерактивен и программируется через мобильное приложение, что означает, что он может делать гораздо больше, чем было показано.

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В то время как большинство крутых технологий, представленных на выставке CES, являются прототипами и концептами, которые, возможно, появятся в будущем, робот Optimus Prime от Robosen доступен уже сейчас. При цене в 999 долларов он не дешев, но и не совсем недосягаем. Кроме того, компания Robosen также продемонстрировала новую, более компактную версию робота Optimus Prime, которая делает все то же самое и стоит 699 долларов.

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#ces 2023 #optimus #трансформер #transformer
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