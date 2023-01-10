Историческая миссия Virgin Orbit "Start Me Up" стартовала с космодрома Корнуэлл 9 января, как и планировалось, но космический аппарат не смог достичь орбиты. Сначала все шло хорошо. Virgin Orbit подтвердила отделение LauncherOne от самолета-носителя Cosmic Girl, а также зажигание ракетного двигателя первой ступени NewtonThree.
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Разгонный блок LauncherOne отключился и должен был пролететь половину пути вокруг нашей планеты, прежде чем вывести полезную нагрузку. Как сообщает Ars Technica, следующий после этого твит гласил, что ракета и ее спутники успешно достигли орбиты. Но компания удалила этот твит и заменила его сообщением, в котором говорилось, что некая аномалия помешала миссии достичь орбиты, как планировалось. Ракета достигла отсечки второй ступени, но "остановилась" за несколько этапов до развертывания полезной нагрузки через несколько часов после взлета.
Космическое агентство Великобритании заявило, что уже начало расследование ситуации.
Virgin Orbit пообещала поделиться более подробной информацией, когда сможет. Тем временем, Cosmic Girl и ее экипаж благополучно вернулись