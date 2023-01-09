Варианты Module 3 включают стандартный и широкоугольный в видимом и инфракрасном свете.

Компания Raspberry Pi выпустила модуль камеры под названием Module 3 с большими улучшениями, включая более высокое разрешение, инфракрасный диапазон, HDR, автофокус, широкий угол обзора и многое другое. Не считая модели со сменными объективами, представленной в 2020 году, это первый новый модуль камеры компании за последние шесть лет.

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Предыдущие камеры Module 2 использовали 8-мегапиксельный сенсор Sony IMX219. Однако новые модели оснащены новым 12-мегапиксельным чипом Sony IMX708, который не только больше, но и имеет большее разрешение. Это означает более четкие изображения, а также лучшую чувствительность при низкой освещенности. Он имеет соотношение сторон 16:9, что позволяет снимать HD-видео с разрешением до 1080p50, используя всю площадь сенсора.

Module 3 также прокачался в возможности автофокусировки. Он стал чуть толще (12,4 мм по сравнению с 9 мм), но более универсальным, позволяя фокусироваться на объектах на расстоянии от 5 см до бесконечности.

Варианты со стандартным углом зрения обеспечивают 66 градусов по горизонтали, что примерно соответствует 28-мм полнокадровому объективу. Широкоугольная версия, однако, увеличивает этот показатель до 102 градусов по горизонтали (14-мм полнокадровый объектив).

И, наконец, датчики NoIR (без инфракрасного фильтра), впервые представленные в Module 2, могут эффективно превратить ваш Raspberry Pi в камеру ночного видения.

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В продажу поступило не менее четырех модулей, включая стандартные и широкоугольные модели, как в видимом свете, так и в инфракрасном варианте NoIR. Обе обычные модели стоят от $25, а широкоугольные - от $35. Сейчас их можно приобрести в магазине Raspberry Pi .