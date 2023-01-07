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Компания MSI представила на CES 2023 довольно умный маршрутизатор, оснащенный антеннами, которые динамически следуют за определенными устройствами, когда вы ходите по дому.
Получивший название RadiX BE22000 Turbo, Wi-Fi маршрутизатор MSI премиум сегмента оснащен практически всеми функциями, о которых вы можете подумать (и, вероятно, некоторыми, о которых вы не знали), чтобы обеспечить вам максимально возможную скорость беспроводной связи. Хотя стандарт все еще находится в стадии доработки, RadiX не только разработан для поддержки Wi-Fi 7, он также включает технологию MSI AI QoS, которая может уменьшить ваш пинг во время игр или установить приоритет для различных типов контента, например, потокового видео, одним нажатием кнопки. А благодаря пропускной способности канала в 320 МГц, MSI утверждает, что BE22000 обеспечивает в 4 раза более высокую пропускную способность по сравнению с обычным маршрутизатором Wi-Fi 6.
Но, несомненно, отличительной особенностью RadiX являются его антенны, которые, в отличие от практически всех других маршрутизаторов (за исключением Archer AXE200 Omni от TP-Link), способны автоматически регулировать свое положение, следуя за конкретным устройством по мере его перемещения по дому, чтобы обеспечить оптимальное покрытие беспроводной сети.
Однако, даже MSI не ожидает появления BE22000 Turbo в продаже до 2024 года. Это связано с несколькими важными препятствиями, такими как ожидание завершения разработки спецификации Wi-Fi, а также с другими проблемами, такими как обеспечение того, что двигатели для антенн маршрутизатора смогут выдержать месяцы и годы постоянной работы.