Его можно прикрепить к стеклу/стене, он питается от батареек и не имеет пульта дистанционного управления.

Американский стартап Displace на выставке CES 2023 представил публике 55-дюймовый 4K OLED-телевизор Displace TV , у него нет ни проводов, ни даже портов. Для крепления на плоских поверхностях, таких как стекло и стены применяется вакуумное кольцо на задней панели устройства.

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Когда его требуется зафиксировать, пользователю нужно приложить телевизор к стене так, чтобы задняя часть корпуса коснулась плоской поверхности. Когда датчик обнаружит плоскую поверхность, внутреннее механическое устройство начнет работать и закрепит телевизор примерно через 8 секунд. Если вы хотите снять телевизор, нужно нажать и удерживать кнопку сбоку корпуса и подождать пока вакуумная присоска медленно оторвется от стены или стекла.

Еще одним важным преимуществом этого телевизора является "настоящая беспроводная связь". Он известен как первый в мире телевизор без подключения к электрической сети и имеет четыре больших встроенных аккумулятора. При использовании телевизора по 6 часов в день производитель обещает до месяца автономной работы без подзарядки. Привычного пульта от телевизора здесь нет, всё управление завязано на использовании жестов и голоса.

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