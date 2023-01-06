Индийское правительство одобрило выделение 2,3 миллиарда долларов на поддержку производства, использования и экспорта экологически чистого водорода

Индия объявила, что полученное финансирование - это первый шаг на пути к созданию производства, способного выпускать не менее 5 миллионов тонн зеленого водорода к концу 2030 года. Под термином "Зеленый водород" - понимается водород, который производится путем с использованием электроэнергии, получаемой из возобновляемых природных источников. Проблема в том, что на данный момент практически весь водород производиться с использованием ископаемого топлива, что повышает выбросы в атмосферу парниковых газов и приводит к ухудшению экологии.

Цель инициативы - "сделать производство экологически чистого водорода доступным и снизить его стоимость на горизонте пяти лет".

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Данная инициатива также поспособствует Индии сократить вредные выбросы и стать крупным рыночным игроком в этой области. По заявлениям экспертов, создание производства "зелёного" водорода в Индии позволит добавить около 125 гигаватт мощности к 2030 году. По последним данным в Индии насчитывалось около 166 гигаватт мощностей, получаемых от использования возобновляемых источников. Другая стратегическая цель - создать более 500 тысяч новых рабочих мест, а также привлечение крупных частных инвестиций в зелёную энергетику. Кроме того ставится задача сократить ввоз ископаемого топлива и снизить выбросы различных газов на 50 миллионов тонн.