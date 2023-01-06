Большая выставка технологий продолжается, и на ней представлено еще больше видений будущего. Вот еще несколько самых необычных устройств, которые нам показали.

2-в-1 маска для лица и наушники от Dyson

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Компания Dyson представила очень дорогой (950$) аксессуар, который представляет собой фильтрующую маску в комбинации с беспроводными наушниками, И, хотя она не защитит от Ковида, сделать такой маленький фильтр для очистки воздуха в Dyson - это выдающийся инженерный подвиг.

Электровелосипед Niu BQi-C3

BQi-C3 оснащен 750-ваттным двигателем и двумя батареями, которые увеличивают дальность хода до 62 миль (около 26 км) и легко интегрируются в раму. Цена составляет $1999. Это довольно большой и тяжелый велосипед. Тем не менее, он хорошо выглядит и оснащен несколькими необычными для такой цены функциями, такими как регулируемый по высоте руль и ременной привод Gates.

Смарт часы Citizen CZ Smart

Компания Citizen выпустила новые часы, но не те, о которых вы, возможно, подумали. CZ Smart - это смарт-часы на Wear 3, то есть они работают под управлением новейшей операционной системы от Google. Вы можете просматривать и отвечать на уведомления, управлять устройствами умного дома и так далее, но Citizen пытается сделать свой собственный шаг в пространстве смарт-часов с помощью приложения, которое призвано помочь вам оставаться в ресурсном состоянии в течение всего дня. Приложение YouQ основано на исследованиях Nasa и использует платформу искусственного интеллекта Watson от IBM для отслеживания ваших привычек в течение семи-десяти дней. Оно использует датчики на часах для проверки вашего сна и сердечного ритма, чтобы установить некоторые базовые показатели. После этого вы сможете увидеть, в какое время дня вы наиболее продуктивны. Если приложение заметит, что вы устали или чувствуете себя не лучшим образом, оно предложит вам "средства для восстановления сил". Это может быть просто чашка кофе или пробежка. Насколько хорошо это работает, еще предстоит выяснить.





Слуховой аппарат Eargo 7

Старый способ покупки слуховых аппаратов предполагал запись на прием к аудиологу, прохождение нескольких тестов и настройку. Новый способ покупки слуховых аппаратов: отправиться в местный розничный магазин, выбрать нужные и купить их на месте, врач не требуется. Новый набор правил FDA, позволяющий продавать слуховые аппараты без рецепта и самостоятельно настраивать их, привел к тому, что несколько новых недорогих моделей быстро появились на рынке. Эти аппараты от компании Eargo не являются первыми слуховыми аппаратами, которые можно самостоятельно настроить - Eargo 5 и 6 могут быть настроены без помощи врача, но они являются первыми, которые можно купить без рецепта. Они практически незаметны при ношении и работают от перезаряжаемых батарей, которых хватает на 16 часов.









Чехол OtterGrip Symmetry

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Что такое OtterBox OtterGrip Symmetry? Представьте себе захват PopSocket, но полностью интегрированный в чехол, чтобы он не торчал наружу. Вместо этого, когда вам нужно надежно зафиксировать телефон, вы просто вытаскиваете рукоятку из чехла. Она также служит в качестве подставки, а поскольку располагается заподлицо с чехлом, то не мешает беспроводной зарядке. Он даже поддерживает систему аксессуаров MagSafe от Apple. Он доступен для iPhone 14 серии, iPhone 13 Pro Max и iPhone 12/12 Pro. Чехол стоит 60 долларов и поступит в продажу в феврале.