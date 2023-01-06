Apple добавит тренировки по кикбоксингу, медитацию для сна и многое другое.

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Сегодня компания Apple объявила о том, что в новом году сервис Fitness+ получит новый вид тренировки - кикбоксинг, тему медитации для сна, выступления артистов и многое другое. Компания добавит кикбоксинг с 9 января. Каждая тренировка будет состоять из отдельного раунда движений, за которым последует финальный раунд, объединяющий только что разученные движения в одноминутный интервал. Для занятий не требуется никакого оборудования, а продолжительность тренировок составляет 10, 20 или 30 минут.

Что касается новой медитации для сна, то, по словам Apple, эта тема призвана помочь пользователям снять напряжение и тревогу. Apple будет добавлять новые медитации для сна каждую неделю, и каждая из них может быть использована для отдыха или во время дремоты. Чтобы помочь пользователям приступить к медитациям для сна, Apple запускает новую программу под названием "Введение в медитации для сна", в которой будут использоваться различные техники, чтобы помочь пользователям замедлиться и отдохнуть.

Кроме того, Apple добавляет новую серию тренировок с музыкой Бейонсе. С 9 января будут доступны семь новых тренировок под музыку певицы: велотренажеры, танцы, HIIT, пилатес, силовые упражнения, беговая дорожка и йога. Apple также добавляет два дополнительных предложения Artist Spotlight: Foo Fighters 16 января и Bad Bunny 23 января.

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Наконец, Apple добавляет две новые Коллекции - контент из библиотеки Fitness+, который поможет пользователям достичь своих целей или найти вдохновение. Первая новая коллекция называется "6 недель, чтобы перезапустить свой фитнес" и призвана мотивировать пользователей выработать новую привычку заниматься спортом каждый день. Коллекция включает в себя смесь тренировок, чтобы помочь пользователям вернуться в фитнес, и будет запущена 9 января. Вторая новая коллекция, которая называется "Level up your core training", включает в себя короткие тренировки с гантелями, переведенные на новый уровень, и будет запущена 23 января.