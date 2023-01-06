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На выставке CES 2023 компания Qualcomm анонсировала Snapdragon Satellite. Это новая инициатива производителя чипов для мобильных устройств, призванная принести спутниковые сообщения на "премиальные Android-смартфоны нового поколения", согласно пресс-релизу. В этом проекте Qualcomm сотрудничает с компанией Iridium, которая уже вывела на низкую орбиту сеть спутников связи.
Итак, что все это на самом деле означает? В принципе, если вы купите новый телефон на Android в конце этого года (например, OnePlus 11 или Samsung Galaxy S23), внутри которого установлен чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, вы сможете отправлять и принимать текстовые сообщения с помощью спутников. Если вы находитесь вне зоны действия сотовой связи и вам нужно сообщить кому-то о своем местонахождении, теоретически это может пригодиться.
В презентации Qualcomm указано, что для этого вам придется направить телефон в небо, но в отличие от функции Emergency SOS, запущенной Apple в прошлом году, она не ограничивается только чрезвычайными ситуациями и позволяет вам делать больше, чем просто связаться с 911. Компания также заявила, что эта функция будет обеспечивать глобальное покрытие "от полюса до полюса", так что надеемся, что не так уж много районов, где эта функция не будет работать.
Будет ли это нововведение работать в России остаётся только догадываться.