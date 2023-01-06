Владельцам новых телефонов на базе Android в этом году будет гораздо проще выходить из чрезвычайных ситуаций.

реклама

На выставке CES 2023 компания Qualcomm анонсировала Snapdragon Satellite. Это новая инициатива производителя чипов для мобильных устройств, призванная принести спутниковые сообщения на "премиальные Android-смартфоны нового поколения", согласно пресс-релизу. В этом проекте Qualcomm сотрудничает с компанией Iridium, которая уже вывела на низкую орбиту сеть спутников связи.

Итак, что все это на самом деле означает? В принципе, если вы купите новый телефон на Android в конце этого года (например, OnePlus 11 или Samsung Galaxy S23), внутри которого установлен чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, вы сможете отправлять и принимать текстовые сообщения с помощью спутников. Если вы находитесь вне зоны действия сотовой связи и вам нужно сообщить кому-то о своем местонахождении, теоретически это может пригодиться.

В презентации Qualcomm указано, что для этого вам придется направить телефон в небо, но в отличие от функции Emergency SOS, запущенной Apple в прошлом году, она не ограничивается только чрезвычайными ситуациями и позволяет вам делать больше, чем просто связаться с 911. Компания также заявила, что эта функция будет обеспечивать глобальное покрытие "от полюса до полюса", так что надеемся, что не так уж много районов, где эта функция не будет работать.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Будет ли это нововведение работать в России остаётся только догадываться.