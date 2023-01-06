Модель с WiFi стоит $400, а за возможность подключения к 5G придется доплатить $200.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

реклама

Компания Razer объявила дату выхода своей портативной облачной игровой системы Razer Edge. Устройство, работающее на игровой платформе Snapdragon G3x Gen 1, появится в продаже 26 января. Версия с WiFi стоит 400 долларов. Что касается модели 5G, то она будет доступна исключительно у Verizon за $600. Приобретая у Verizon одновременно новый смартфон с поддержкой 5G, вы можете получить Razer Edge 5G за $180, но это актуально только для Европы и Америки.

Razer Edge - это, по сути, планшет на Android 12, помещенный внутрь контроллера Razer Kishi V2 Pro. Устройство оснащено 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2400 x 1080. Razer Edge имеет 8 Гб памяти, 128 Гб быстрой внутренней памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч, тактильную обратную связь HyperSense, пару цифровых микрофонов, 3,5-мм разъем для наушников и двухполосные динамики с адаптивным звуком.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Что касается коммуникационных возможностей, есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также Verizon 5G Ultra Wideband, если вы хотите транслировать игры на ходу. Лаунчеры для Epic Games, Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now будут предустановлены.