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Razer представила игровую портативную консоль Razer Edge
Модель с WiFi стоит $400, а за возможность подключения к 5G придется доплатить $200.
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Компания Razer объявила дату выхода своей портативной облачной игровой системы Razer Edge. Устройство, работающее на игровой платформе Snapdragon G3x Gen 1, появится в продаже 26 января. Версия с WiFi стоит 400 долларов. Что касается модели 5G, то она будет доступна исключительно у Verizon за $600. Приобретая у Verizon одновременно новый смартфон с поддержкой 5G, вы можете получить Razer Edge 5G за $180, но это актуально только для Европы и Америки.

Razer Edge - это, по сути, планшет на Android 12, помещенный внутрь контроллера Razer Kishi V2 Pro. Устройство оснащено 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2400 x 1080. Razer Edge имеет 8 Гб памяти, 128 Гб быстрой внутренней памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч, тактильную обратную связь HyperSense, пару цифровых микрофонов, 3,5-мм разъем для наушников и двухполосные динамики с адаптивным звуком.

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Что касается коммуникационных возможностей, есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также Verizon 5G Ultra Wideband, если вы хотите транслировать игры на ходу. Лаунчеры для Epic Games, Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now будут предустановлены. 

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#razer #ces 2023 #overclockers
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