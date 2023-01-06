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CES 2023: Google представила новую версию android auto
Вождение автомобиля станет еще удобнее для владельцев Android.
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Приложение, которое автоматически появляется на внутреннем экране вашего автомобиля, когда вы подключаете к нему телефон Android, получило совершенно новый дизайн, который теоретически должен облегчить жизнь водителям, которые просто не могут оторваться от своих телефонов.

Прежде всего, это вид Карт, который теперь расположен ближе к водительскому месту, так что он будет первым, что вы увидите, когда бросите взгляд на экран. Также появилась новая функция быстрого запуска для часто используемых приложений, а для общей эстетики Google перенял язык визуального дизайна "Material You" у телефонов Pixel. 

Карты теперь там, где они и должны быть. 

Вы также можете совершать звонки с помощью WhatsApp, используя телефоны Pixel и Samsung.

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И, пожалуй, самое главное: теперь есть индикатор прогресса (полоса, которая показывает сколько времени прошло и осталось) для песен и подкастов. Это кажется довольно серьезным упущением, что в Android Auto этого еще не было, но прогресс есть прогресс. А если вы пользуетесь автомобилем вместе с другими людьми, то в этом году цифровая функция совместного использования ключей появится на телефонах Samsung и Xiaomi.

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#android #google #ces 2023 #android auto
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