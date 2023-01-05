Игровой гигант представил комплект под кодовым названием Project Leonardo во время крупнейшей в мире технологической конференции в среду. PlayStation сотрудничала с организациями AbleGamers, Stack Up и SpecialEffect, чтобы создать конфигурируемый дизайн "раздельного контроллера".
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В своем объявлении компания заявила, что контроллер был "создан для решения общих проблем, с которыми сталкиваются многие игроки с ограниченными функциями двигательного аппарата, включая трудности с удержанием контроллера в течение длительного времени, точным нажатием небольших групп кнопок или триггеров или оптимальным расположением пальцев на стандартном контроллере".
До сих пор адаптивный контроллер Xbox от Microsoft был единственным доступным для людей с ограниченными возможностями игровым контроллером с момента его запуска в 2018 году.
"Наша команда протестировала более десятка конструкций ища подходы, которые помогли бы решить ключевые проблемы эффективного использования контроллера", - сказал дизайнер Sony Interactive Entertainment Со Моримото в заявлении. "Поскольку игроки могут настраивать Project Leonardo в соответствии со своими потребностями, не существует единого "правильного" форм-фактора. Мы хотим дать им возможность создавать свои собственные конфигурации".