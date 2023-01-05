На выставке CES 2023 кинокомпания Sony объявила большое множество новостей. На фоне заявления компании о том, что хитовая гоночная игра Gran Turismo появится в новой игровой системе PlayStation VR2, и представления настоящего электрического автомобиля, Sony также поделилась первым взглядом на еще один готовящийся продукт Gran Turismo:И этим продуктом станет новый фильм "Gran Turismo the movie"!Киноверсия гоночной игровой франшизы была анонсирована в мае 2022 года, но в среду на выставке CES компания Sony представила первый кадр, пригласив режиссера фильмов "Район Nо 9" и "Чаппи" Нилла Бломкампа.
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В Gran Turismo снялись Дэвид Харбор, Орландо Блум и Даррен Барнет. На сайте компания утверждает, что основа игры - это реальная история Янны Марденборо. Этот подросток был игроком Gran Turismo и его навыки вождения, полученные в игре позволили ему выиграть серию гонок Nissan.
Создание фильма началась в 2013 году, но продюссеры и актёрский состав несколько раз претерпевал серьёзные изменения. В итоге в мае 2022 года началось создание новой версии фильма, режиссером в этот раз должен был быть Бломкамп. Основной актёрский состав был утвержден в сентябре, а другие дополнения были додписаны в ноябре. Съёмки начались в Венгрии в ноябре 2022 года и проходили до декабря.