Теперь 3D кэш это не просто эксперимент.

В прошлогоднем Ryzen 7 5800X3D компания AMD воплотила в жизнь свою долгожданную технологию 3D V-Cache. Эта инновация позволила компании увеличить объем кэш-памяти на своих процессорах, что особенно полезно для таких требовательных задач, как игры. К сожалению, AMD не удалось достичь тех же тактовых частот, что и у оригинального 5800X, из-за чего некоторые рецензенты не рекомендовали этот чип. Теперь, похоже, AMD решила эту проблему.

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Сегодня на выставке CES компания AMD представила свои первые процессоры Ryzen 7000 с 3D V-Cache, 8-ядерный Ryzen 7 7800X3D с 104 МБ кэша L2 и L3, 12-ядерный Ryzen 9 7900X3D с 140 МБ кэша и короля всех этих процессоров, Ryzen 9 7950X3D с огромным 144 МБ кэшем. Но что действительно впечатляет в 7950X3D и 7900X3D, так это то, что они также могут достигать 5,7 ГГц и 5,6 ГГц. Базовые скорости, конечно, немного ниже, но они не должны ощущаться как шаг вниз, как это было с 5800X3D.

Пока неясно, насколько эти чипы будут мощнее, но геймеры наверняка будут заинтригованы. AMD заявляет, что новые процессоры V-Cache появятся в продаже в феврале, но пока нет никакой информации о ценах.

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AMD также дополнила свое семейство Ryzen 7000 для настольных ПК, которое изначально было представлено в прошлом году, целым рядом 65-ваттных чипов, которые появятся 10 января. Среди них 12-ядерный Ryzen 9 7900 ($429), 8-ядерный Ryzen 7 7700 ($329) и 6-ядерный Ryzen 5 7600 ($229). В конце концов, не всем нужен 3D V-Cache.