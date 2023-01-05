Они имеют до 16 ядер и частоту до 5,4 ГГц

AMD представила несколько новых чипов для борьбы с флагманскими мобильными процессорами Intel HX, и называются они также "HX". Новый Ryzen 9 7945HX - это самое мощное мобильное предложение компании Он имеет 16 ядер и 32 потока, а также частоту от 2,5 ГГц до 5,4 ГГц. К нему присоединился целый спектр других процессоров Ryzen 7000, показанных на CES (AMD также анонсировала чипы нижнего сегмента в сентябре), которые будут использоваться во всех сферах - от ноутбуков начального уровня до экстремальных игровых машин.

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Мощность новых Ryzen HX будет начинаться 55 Вт и выше (также как и процессоры Intel), а это означает, что они будут больше ориентированы на производительность, а не на время автономной работы. По тестам, представленным AMD Ryzen 7945HX на 78% быстрее топового Ryzen 6900HX в многопоточном тесте Cinebench и на 18% быстрее в однопотоке.А также на 169% быстрее в кодировании Handbrake и на 75% быстрее в рендеринге Blender чем Intel 12900HX. Можно ожидать, что 7945HX будет использоваться во многих топовых игровых ноутбуках этого года.

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Также AMD представила более сбалансированные чипы Ryzen 7040 серии HS, работающие в диапазоне 35-45 Вт. Эти чипы предназначены для использования в тонких ноутбуках. Ryzen 9 7940HS является топом этой линейки, имея 8 ядер, 16 потоков и тактовую частоту до 5,2 ГГц. Чипы 7040 также будут оснащены Ryzen AI, блоком, отвечающим за работу с искусственным интеллектом и, как сообщается, он на 50% более энергоэффективнее, чем M2 от Apple.

Когда речь зашла о ультрапортативных компьютерах, AMD представила линейку U-серии Ryzen 7030 и 7035, в которые входят чипы мощностью от 15 Вт до 35 Вт. В их число входит Ryzen 3 7330U начального уровня, с 6 ядер/12 потоков, и 8 ядер/16 потоков Ryzen 7 7730U.