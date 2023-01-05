MSI анонсировала Titan GT77 HX на выставке CES 2023. При размерах 397 x 330 x23 мм и весе 3,3 кг ноутбук получился довольно громоздким. Но этот дополнительный размер оправдан, поскольку Titan GT77 HX, несомненно, будет претендовать на звание самого мощного игрового ноутбука на рынке с Core i9-13980HX и до RTX 4090.
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Компания MSI представила новый Titan GT77 HX 13V - устройство, которое находится на вершине пьедестала игровых ноутбуков компании. Ноутбук, который фактически является заменой настольного ПК, до краев наполнен мощными комплектующими, призванными максимально повысить производительность в играх.
Ноутбук оснащен 24-ядерным процессором Core i9-13980HX. MSI утверждает, что благодаря технологии OverBoost Ultra все 8 P-ядер Core i9-13980HX могут достигать максимальной тактовой частоты 5,2 ГГц при общей мощности CPU + GPU 250 Вт. Дополнением к новому чипу Intel являются новейшие мобильные графические процессоры GeForce RTX 40 с возможностью выбора между RTX 4080 и RTX 4090.
Кроме того, MSI Titan GT77 HX имеет 4 слота DDR5 SO-DIMM с поддержкой до 128 ГБ памяти и три слота M.2. Один из этих трех слотов может принимать твердотельные накопители PCIe Gen 5, в то время как два других предназначены для PCIe Gen 4.
MSI использует 4K Mini LED экран с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Панель сертифицирована VESA DisplayHDR 1000 и имеет коэффициент контрастности 1 000 000:1. На передней панели также расположена веб-камера с поддержкой функции распознавания лица Windows Hello IR, которую можно заблокировать с помощью аппаратного затвора
Titan GT77 HX также имеет множество портов. Есть один порт Thunderbolt 4 с DisplayPort и один с DisplayPort и PowerDelivery, три порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, один HDMI 2.1, один miniDP, один комбинированный разъем 3,5 мм, один порт ethernet и один полноразмерный слот для карт SD.
Наконец, Titan Gt77 HX оснащен батареей емкостью 99,99 Втч и поставляется в комплекте с адаптером на 330 Вт.
Цена MSI Titan GT77 HX составляет 4 299 долларов США за версию с RTX 4080, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ. Топовая версия с RTX 4090, 128 ГБ оперативной памяти и 4 ТБ SSD стоит 5 299 долларов США. Машина появится на полках магазинов с 8 февраля.