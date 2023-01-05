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Компьютеры, использующие Windows 7 и Windows 8.1, больше не будут получать последнюю версию Google Chrome, начиная с последней версии, Chrome 110, которая будет выпущена 7 февраля. Новая версия предназначена для работы на Windows 10 или более поздних версиях. Служба поддержки Google объявила об этом шаге в октябре 2022 года.
Как и в случае с большинством программ, обновления которых не будут работать на старых операционных системах, вы можете использовать старую версию Chrome, но вы просто не получите новые возможности, над которыми работает Google. Также у вас не будет новейшей системы безопасности для вашего браузера.
По данным Metro, первоначально планировалось, что Google перейдет на Chrome в июне 2021 года, но сроки были перенесены дважды: сначала на январь 2022 года, а теперь на этот год.